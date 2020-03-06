ختام مهرجان ربيع 2020 م للتعايش السلمي في بنغازي

بنغازي 06 مارس 2020 (وال)- اختتمت ببلدية بنغازي مساء أمس الخميس، مهرجان ربيع 2020 م للتعايش السلمي، بحضور رئيس الهيأة العامة للإعلام والمجتمع المدني السيد جمعة الفاخري.

هذا وقد شهد حفل الختام، حضور عدد من ضباط القوات المسلحة والمثقفين والإعلاميين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية في المدينة.

وشهد المهرجان الذي أقيم بالمسرح الشعبي بنغازي، تقديم عروض فلكلورية للأبناء الجاليات المقيمة في بنغازي، وعروض الأزياء والفنون التعبيرية.

كما تخللت فعاليات المهرجان، إلقاء عديد الكلمات التي عبرت عن فرحة مدينة بنغازي بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية، وانتصارات القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية، وعبرت عن سعادة الجاليات العربية والأجنبية بالعيش في مدينة بنغازي، وكرم أهلها والعيش في أمن وسلام ومحبة. (وال- بنغازي) ر ت

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