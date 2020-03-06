الاجتماع التقابلي الأول لفرع الضمان الاجتماعي بالمرج لمتابعة سير العمل

عقد بديوان فرع الضمان الاجتماعي بالمرج أمس الاجتماع التقابلي الأول للفرع مع إدارة مكتب الخدمات الضمانية المرج، والذي تتبعه وحدات الخدمات الضمانية في كل من العويلية وطلميثة وتاكنس، وذلك بحضور رؤساء الأقسام بالفرع.

وجاء الاجتماع لوضع خطط العمل والاطلاع على أولى خطوات المكتب والوحدات الخارجية، ومتابعة سير العمل والإجراءات التنظيمية، حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير الخدمات الضمانية، ووضع جدول أعمال وخطط استراتيجية.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع اعتماد مدير الفرع للكادر الوظيفي، وذلك وفق قرار اللجنة التي شكلت استنادا إلى الفقرة الرابعة من القرار رقم 604 لعام 2019 القاضي بإنشاء مكتب الخدمات الضمانية تحت مسمى فرع صندوق الضمان الاجتماعي المرج.

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