«خارجية الوفاق» ترحب برفض الأمم المتحدة تجميد أصول شركات المؤسسة الليبية للاستثمار

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن القرار يعكس التعاون المتين بين مؤسسات الدولة وتنسيقها الكامل مع وزارة الخارجية ودبلوماسيتها والبعثة الليبية بنيويورك، التي هيأت لاجتماعات وفود المؤسسة مع المسؤولين في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.

لجنة العقوبات بالأمم المتحدة ترفض تجميد أصول الشركات التابعة لـ«الليبية للاستثمار»

وقررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة خلال اجتماعها، أمس الخميس، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد مصدر مسؤول بالمؤسسة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن القرار جاء بعد جهود مجلس إدارة المؤسسة وفريقه التنفيذي، التي نبهت إلى الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذه التوصية، وعزم إدارتها تنفيذ خططها بشأن الحوكمة والشفافية وحماية الأصول.

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