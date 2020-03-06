الرياينة تحتضن اجتماع ملتقى قبائل الجبل الغربي

عقد بمقر المجلس التسييري بمنطقة الرياينة الاجتماع الدوري الثاني لملتقى قبائل ومدن الجبل الغربي المساند للقيادة العامة للجيش الوطني والداعم للشرعية بهدف تدارك المصاعب التي تواجه عمل التنسيقيات الاجتماعية بمناطق الجبل.

وأصدرت قبائل الجبل الغربي بيانا أكدت خلاله رفضها الدعوات الخارجية التي تحاول إقناع القبائل الليبية بالاجتماع في تونس، مثمنة رفض الشعب التونسي زيارة أمير قطر والرئيس التركي إلى تونس.

وحذرت القبائل من أن أي انحياز للحكومة التونسية تجاه مايحدث في ليبيا سيؤدي إلى تصدع العلاقات بين البلدين، معتبرة مشاركة أي كيان ليبي في لقاءات تونس خيانة ومساهمة في التدخل الخارجي مؤكدة أن ملتقى القبائل في ترهونة هو المرجعية الأساسية التي اتفق من خلالها الليبيون على تخليص البلاد من الإرهاب والتدخلات الخارجية.

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