ليبيا تعزي تونس في وفاة رجل أمن خلال الهجوم الإرهابي على السفارة الأميركية

قدم وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، تعازيه وتعازي الشعب الليبي لوزير خارجية تونس نورالدين الري، في وفاة أحد رجال الأمن في هجوم إرهابي قرب السفارة الأميركية بالعاصمة تونس.

وأكد سيالة خلال اتصال هاتفي، مع الوزير التونسي وقوف الحكومة الليبية والشعب الليبي إلى جانب أشقائه في تونس والتضامن الكامل معهم، وفق بيان لـ«خارجية الوفاق» اليوم.

مقتل شرطي في الهجوم على قوات الأمن بتونس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل عنصر من الشرطة في «الهجوم الانتحاري» المزدوج الذي استهدف قوات الأمن بالقرب من مقر السفارة الأميركية بالعاصمة.

وقالت الداخلية إن «الملازم أول توفيق محمد الميساوي استشهد» في العملية التي قتل فيها المنفذان اللذان فجرا نفسيهما، حسب وكالة «فرانس برس».

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