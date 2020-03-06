مديرية أمن المرج تُباشر في حملات مرورية واسعة لضبط الشارع العام

المرج 06 مارس 2020 (وال)- أعلنت مديرية أمن المرج اليوم الجمعة، أن قسم المرور والتراخيص سيُباشر في حملات مرورية مكثفة، لضبط الشارع العام.

وقالت مديرية أمن المرج – في بيان – إن هذه الحملات ستتركز على : القيادة من دون ترخيص، والمركبات الآلية غير المسجلة، والشاحنات الثقيلة غير المطابقة للفحص الفني، وعدم تواجد إنارة خلفية بها.

وأضافت مديرية أمن المرج، أنه تم تحديد موعد تجول شاحنات نقل المياه المتجولة في المدينة، من الساعة 6:00 صباحًا إلى الساعة 7:00 مساء، وكذلك ظاهرة قيادة المركبات الآلية لمن دون السن القانونية “قيادة الأحداث” التي تتسبب في العديد من الحوادث الأليمة.

ودعت مديرية أمن المرج المواطنين؛ لسرعة تسجيل مركباتهم الآلية، وأن الحملات ستنطلق بعد أسبوع من تاريخ الإعلان الخامس من شهر مارس الجاري، وأنه ستكون العقوبات رادعة ولا تهاون في مخالفة القانون. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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