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تطورات الوضع بمحاور طرابلس.. والجيش الوطني يُحافظ على تمركزاته

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد محاور القتال بضواحي طرابلس الممتدة من منطقة الهيرة جنوباً وحتى منطقة الرملة شمالاً هدوءاً حذراً خلال الساعات القليلة الماضية.

وأفادت مصادر لـ218 أن قوات الجيش الوطني لازالت تُحافظ على تمركزاتها السابقة التي تبعد أقل من 2 كيلو متر عن وسط مدينة العزيزية.

وكانت مصادر قد أشارت، الخميس، إلى أن قوات الجيش قصفت بشكل مكثف تمركزات المجموعات المسلحة بالأسلحة الثقيلة في محور الساعدية، فيما سيطرت الأخيرة على الطريق الرئيسي الرابط بين العزيزية وطرابلس وتحديدا في منطقة الساعدية التي كانت منطقة عمليات عسكرية.

وشهدت منطقة السبعة بطرابلس اشتباكات مماثلة استهدفت فيها مدفعية القوات المسلحة مواقع في محيط مشروع الموز ما أسفر عن تدمير مخازن ذخيرة للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق جراء القصف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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