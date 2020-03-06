اردوغان يلمح لخطوة روسية ستقلب مسار الأحداث لصالح تركيا والوفاق في ليبيا

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه يترقب خطوة روسية وصفها بالايجابية، والتي ستقلب مسار الاحداث لصالح الوجود التركي وقوات الوفاق في ليبيا.

وأشر اردوغان إلى أنه ينتظر أن يتخّذ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خطوات إيجابية بشأن وجود قوات فاغنر في ليبيا، حسب قوله.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين “في حال اتخذ بوتين خطوات إيجابية بشأن فاغنر في ليبيا فإن مهمتنا ومهمة السراج ستكون سهلة في المرحلة المُقبلة”.

ولم يتطرق الرئيس التركي إلى طبيعة هذه الخطوات خاصة أن موسكو طالما نفت إرسال أي قوات تتبع فاغنر إلى ليبيا، كما لم يُشِر أردوغان إلى الموعد المُحتمل لاتخاذ الخطوات المذكورة.

لكن الرئيس التركي أكد أنه في حال اتخذ بوتين خطوات إيجابية بشأن فاغنر في ليبيا فإن مهمة أنقرة ومهمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ستكون سهلة في المرحلة المُقبلة.

وفي ظل سياق تقسيم النفوذ الإقليمي بين موسكو وأنقرة، الذي لم يعد يخفى على أحد في الملفين السوري والليبي، تتجه الأنظار نحو ليبيا خاصة بعد تصريحات أردوغان الأخيرة، ما يُثير التساؤل حول مصير الجبهة الليبية بعد التهدئة الروسية التركية.

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