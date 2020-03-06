الحويج يسلم المغرب رسالة مجلس النواب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية- علي الأنصاري (النغرب) |

06 March, 2020

قام وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الجمعة، بتسليم وزير نظيره المغربي ناصر بوريطة، رسالة إلى الملك محمد السادس، من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

وقال الحويج- والذي يزور المغرب حاليا- “نؤمن بأن المغرب، بفضل قيادة جلالة الملك، قادر على أن يضطلع بدور ريادي في تسوية الأزمة الليبية، ونحن عازمون على مواصلة السير على نهج الحوار”، مشيدا بـ”دعم صاحب الجلالة وحكمته وقيادته على الصعيد الإقليمي والإفريقي والدولي”.

وأكد الحويج، أن مباحثاته مع بوريطة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام، ما يعد بحد ذاته رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها “أننا دعاة سلم وحوار، ونمد أيادينا إلى كل من لديهم الدوافع ذاتها بهدف وضع حد للفوضى، في إطار من التوافق الوطني، مسنود بتوزيع عادل للثروات”، مشيرا في الوقت ذاته أن المغرب لديه تجربة واسعة في مجال المصالحة من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت من تسوية ملف انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان.

كما قال الحويج، “المغرب، الذي لديه تجربة واسعة وكبيرة في حل الأزمات، ليس لديه أي مصلحة إلا أمن واستقرار ليبيا”، معربا عن إيمانه الراسخ بأسبقية الفضاء المغاربي لتسوية الأزمة الليبية.

وخلص الحويج إلى القول “في هذا السياق أتحدث دائما على المقاربة المغربية والإفريقية لحل الأزمة الليبية”.