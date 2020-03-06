مصادر: اشتباكات عنيفة في العزيزية وتقدم للجيش الوطني بهذه المواقع

اكدت مصادر مطلعة وسكان محليون إندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن الاشتباكات في محور اللوتس بالعزيزية حيث شن الجيش هجوما على تمركزات الوفاق، مشيرة إلى تراجع قوات الوفاق وان الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الجيش تقدمت بمنطقة تهللت ومثلت العسكري وطريق الرياضية و طريق اللوتس والبحاير وطريق الجدرة، مشيرين إلى أن اغلب المحاور لم تشهد مقاومة قوية من قوات الوفاق.

وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة فرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس، وسط توقعات بتجدد القتال مع قوات الوفاق، ما دفع الجيش الليبي لمنع دخول وسائل الإعلام والمراسلين إلى أيا من المناطق التي تسيطر عليها القوات.

وكان اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أكد أن “الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا في جميع قطاعات العمليات العسكرية في المنطقة الغربية”، مشيرا إلى أن هناك تحشيدات كبيرة لقوات الوفاق في منطقة الهيرة والعزيزية.

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