اخبار ليبيا الان عاجل

مصادر: اشتباكات عنيفة في العزيزية وتقدم للجيش الوطني بهذه المواقع

تم النشر منذُ 11 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اكدت مصادر مطلعة وسكان محليون إندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن الاشتباكات في محور اللوتس بالعزيزية حيث شن الجيش هجوما على تمركزات الوفاق، مشيرة إلى تراجع قوات الوفاق وان الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الجيش تقدمت بمنطقة تهللت ومثلت العسكري وطريق الرياضية و طريق اللوتس والبحاير وطريق الجدرة، مشيرين إلى أن اغلب المحاور لم تشهد مقاومة قوية من قوات الوفاق.

وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة فرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس، وسط توقعات بتجدد القتال مع قوات الوفاق، ما دفع الجيش الليبي لمنع دخول وسائل الإعلام والمراسلين إلى أيا من المناطق التي تسيطر عليها القوات.

وكان اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أكد أن “الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا في جميع قطاعات العمليات العسكرية في المنطقة الغربية”، مشيرا إلى أن هناك تحشيدات كبيرة لقوات الوفاق في منطقة الهيرة والعزيزية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • فى ظل السيطرة الجوية للجيش الوطنى واسقاط الطائرات المسيرة التركية وتدمير رارادت معتيقة ومنظومة الدفاع الجوى فان المليشيات الارهابية يتم استنزافها ومع شح الموارد المالية مع اغلاق ابار النفط فان ايام الاخوان سوداء

    رد

  • وتوا في القنوات متاعهم تسمع العياط والنديب ، حفتر المجرم يقصف في الأبرياء ويقتل في المدنيين! وكأن الجيش جاي يقتل المدنيين ويخلي المليشيات !! هههههه والله بلعكس لو فعلا جاي الجيش بيقتل المدنيين ويخلي المليشيات كان حيكون في المسألة أخذ ورد ومش مشكلة كبيرة عندهم ه ههه

    رد