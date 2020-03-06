باشاغا في زيارة لمركز شرطة تاورغاء

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بزيارة لمركز شرطة تاورغاء، للاطلاع على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء المركز في أداء المهام المكلفين بها.

وأستمع، باشاغا خلال الزيارة إلى شروح وافية من قبل رئيس المركز حول المهام والأعمال المكلفة بها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المركز.

وعلى هامش هذه الزيارة قام باشاغا، بزيارة لمستشفي تاورغاء العام وفرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب ومدرسة أبوبكر الصديق وبعض الأماكن الخدمية داخل منطقة تاورغاء.