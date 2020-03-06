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باشاغا في زيارة لمركز شرطة تاورغاء

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بزيارة لمركز شرطة تاورغاء، للاطلاع على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء المركز في أداء المهام المكلفين بها.

وأستمع، باشاغا خلال الزيارة إلى شروح وافية من قبل رئيس المركز حول المهام والأعمال المكلفة بها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المركز. 

وعلى هامش هذه الزيارة قام باشاغا، بزيارة لمستشفي تاورغاء العام وفرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب ومدرسة أبوبكر الصديق وبعض الأماكن الخدمية داخل منطقة تاورغاء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الغريب ان محور مصراطة يشهد هدوء تام من جانب المليشيات ولم نعد نرى اى حشود لمهاجمة سرت حيث يقوم الطيران الحربى بسحقهم

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  • تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته يا صعاليك يا مزاريط… توا هالتيس الحقير المليشياوي المدعو باشاغا داير روحه قلبه على تاورغاء وناسها!!! ومنو اللي خلا التاورغية يعانوا من التهجير والتعذيب والخطف والقتل غير فية هاليهود اللي عاثوا في ليبيا فساداً!!!

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