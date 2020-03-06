161 حالة اشتباه بالليشمانيا خلال أسبوع

سجلت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 161 حالة اشتباه بالليشمانيا، خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الماضي.

وبحسب شبكة الإنذار المبكر والاستجابة التي أصدرتها الإدارة الجمعة، فإن عدد حالات الكشف المسجلة بالمرافق الصحية بلغت 28611 حالة، منها 4671 حالة لالتهابات تنفسية عليا، و932 حالة لالتهابات تنفسية سفلى، و763 حالة لإسهالات حادة.

بينما وصلت عدد حالات «اشتباه حصبة» ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي إلى 5 حالات, وبلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه, فضلا عن 12 حالة اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 14 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

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