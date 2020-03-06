خلال زيارته للمغرب..الحويج يدعو لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، مساء الجمعة، بزيارة لمقر حزب الاستقلال بالعاصمة المغربية الرباط.

وأكد الحويج، أن زيارته للمملكة المغربية تأتي في إطار التعاون والمصير المشترك لدول المغرب العربي واهمية الدور المغربي في حل الأزمة الليبية، مستعرضاً اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، ورؤية الحكومة الليبية لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس، ومؤكدا على الدور الريادي الذي تقوم به السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقوات المسلحة العربية الليبية الخاضعة لسلطة مجلس النواب باعتباره القائد الأعلى من أجل مكافحة الإرهاب وطرد المرتزقة الذين جلبتهم الحكومة التركية، ونزع السلاح من المجموعات المسلحة في سبيل الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة يعبر فيها الليبيين عن إرادتهم دون خوف او تهديد.

كما وجه الحويج، الدعوة إلى تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإقامة الزيارات المتبادلة بين شباب البلدين واستحداث جمعية الصداقة الليبية المغربية، كما طالب كافة رجال الاعمال والمستثمرين المغاربة الى زيارة المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية والتي أصبحت مؤمنة ومؤهلة للاستثمار بفضل جهود القوات المسلحة العربية الليبية.

ومن جانبه أكد نزار بركة الأمين العام للحزب، أهمية ليبيا بالنسبة للمغرب باعتبارها إحدى دول اتحاد المغرب العربي الذي يجب العمل على تقويته من خلال تكوين جبهة مغاربية موحدة لمواجهة كافة الازمات المشتركة ومحاربة الإرهاب وقطع الطريق على كافة التدخلات الأجنبية الطامعة في موارد وخيرات دول الاتحاد.