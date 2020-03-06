وزير الخارجية الليبي يزور حزب الاستقلال المغربي

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “عبد الهادي الحويج”- مساء الجمعة- مقر حزب الاستقلال في العاصمة المغربية الرباط ، واستقبله الأمين العام للحزب ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق “نزار بركة” و عضو اللجنة التنفيذية للحزب، مسؤول العلاقات الخارجية “رحال مكاوي” والكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية “عثمان الطرمونية”.

وأكد “الحويج” خلال اللقاء بأن زيارته للمغرب تأتي في إطار التعاون والمصير المشترك للدول المغاربية وأهمية الدور المغربي في حل الأزمة الليبية.

كما عرض آخر مستجدات الوضع الليبي ورؤية الحكومة الليبية لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس والدور الريادي الذي تقوم به السلطات الشرعية في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والجيش الوطني، الخاضع لسلطة البرلمان باعتباره القائد الأعلى، من أجل مكافحة الإرهاب وطرد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا، ونزع السلاح من المجموعات المسلحة من أجل الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة يعبر فيها الليبيون عن إرادتهم دون خوف أو تهديد.

ورحب “نزار بركة” بالوزير والوفد المرافق له مؤكداً أهمية ليبيا بالنسبة للمغرب باعتبارها إحدى دول اتحاد المغرب العربي الذي يجب العمل على تقويته من خلال تكوين جبهة مغاربية موحدة لمواجهة كافة الأزمات المشتركة ومحاربة الإرهاب وقطع الطريق على كافة التدخلات الأجنبية الطامعة في موارد وخيرات دول الاتحاد..

يشار إلى أن حزب الاستقلال يعتبر القوة السياسية الرابعة في مجلس النواب المغربي بـ 46 نائبا والقوة الأولى في مجلس المستشارين بـ 24 مستشاراً برلمانيا.

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