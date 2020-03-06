“الأبعج” يتفقد حقل الشرارة النفطي بالجنوب الغربي

قام آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية،التابعة للجيش الوطني، اللواء “أبوالقاسم الأبعج” بزيارة تفقدية إلى حقل الشرارة النفطي -قرب مدينة أوباري بالجنوب الغربي.

واستقبل اللواء في مقر الحقل، ضباط ومنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية، المكلفين بتأمين وحماية الحقل ومدير إدارة حقل الشرارة.

وهدفت زيارة “الأبعج” إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية حول الحقل وماجاوره من مناطق والوقوف على مدى تامينه وحمايته .

كما تأتي هذه الزيارة ضمن الدوريات التفقدية والاستطلاعية العلمياتية لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية في بعض مناطق الجنوب، بتوجيهات من القيادة العامة للجيش الوطني وذالك لتكثيف الدوريات بحوض مرزق و أوباري لحماية موارد البلاد في الجنوب وفرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والقبض علي المهربين وفرض هيبة الدولة وتأمين الحدود.

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