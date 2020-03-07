تاجوراء .. الدعم المركزي يفتح نقاط تفتيش جديدة

قامت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في ضاحية تاجوراء بطرابلس مساء الجمعة بتكثيف عملها من خلال فتح نقاط تفتيشية داخل بلدية “تاجوراء ” ومناطق “النشيع”و” التويتة”و “الجنين” و”بير التركي” و”الجفينة و”وادي الربيع”و”مثلث 101″.

كما قامت الدوريات بتأمين مداخل ومخارج تاجوراء من خلال وجود الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في الطرق الفرعية بالمنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات –حسب منشور لوزارة داخلية الوفاق”- بناء على التعليمات الصادرة من رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، ووفق الخطة الأمنية بشأن تأمين بلدية تاجوارء وماجاورها من أجل بسط الأمن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية داخل المنطقة، وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه، خدمة للوطن والمواطن.-حسب “داخلية الوفاق”.

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