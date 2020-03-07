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بريد غدامس : فرقة الألياف البصرية تصلح أعطال الكابل  

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

قام فريق الألياف البصرية -نالوت / غدامس- بتتبع المسار الرابط بين المحطة الرئيسة ببريد غدامس و مطار غدامس و المنفذ الحدودي”غدامس / الدبداب ” وجاءت نتيجة التتبع بالعثور على العديد من الأعطال في كابل الألياف المخصص للاتصال بــ “الفايبر”  وصيانتها وإصلاحها.

وياتي هذا العمل في إطار الرفع من مستوى الخدمات البريدية بالمؤسسات الحكومية بمدينة غدامس وتطويرها ولتمكين المنفذ الحدودي والمطار لتشغيل المنظومات الإلكترونية، لمراقبة وتسجيل حركة الوافدين والمغادرين لهما.

و يعاني الموظفون في القطاع من قلة الإمكانيات و خاصة المركبات الآلية والسيارات ويستعملون سياراتهم الخاصة في إنجاز الأعمال الحكومية-حسب ما أفاد به المسؤولون بفريق العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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