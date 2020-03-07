“مكافحة الأمراض” ينفي الاشتباه بـ”كورونا” في مستشفى المرج

خاص|218

نفى مدير المركز الإعلامي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، محمد الجازوي ، ما أفاد به مصدر لـ 218 بوجود حالتي إصابة بفيروس كورونا لرجل توفى في مستشفى المرج وإصابة شقيقه نزيل مستشفى 1200 في مدينة بنغازي.

وأفاد المركز أن سبب الوفاة والإصابة جراء مرض الأنفلونزا الموسمية فيما تداول مدونون من المنطقة الشرقية خبراً مؤداه قيام الشقيقان المتوفي والمصاب برش مبيدات حشرية زراعية في اجواء باردة لفترة طويلة، فيما لم يصدر أي بيان بعد عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن تشخيص محدد للحالتين.

وأفاد مصدر مطلع لــ 218 في وقت سابق فجر اليوم عن وفاة رجل بمستشفى المرج منذ أيام بسبب التهاب رئوي حاد يُشتبه بأن الأعراض مطابقة لأعراض فيروس كورونا- حسب المصدر.

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