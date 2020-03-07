داخلية الوفاق: إقامة نقاط تفتيش لتأمين تاجوراء وضواحيها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن إقامة نقاط تفتيش لتأمين بلدية تاجوراء وضواحيها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الدوريات الأمنية التابعة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، قامت الجمعة بتكثيف عملها من خلال فتح نقاط تفتيشية داخل بلدية “تاجوراء ” ومناطق “النشيع، التويتة، الجنين، بئر التركي، الجفينة، ووادي الربيع، ومثلث 101″، وتأمين مداخل ومخارج البلدية من خلال تواجد الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة بالطرق الفرعية بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الدوريات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية داخل المنطقة، وأداء الواجب الأمني وخدمة المواطنين.