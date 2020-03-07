خارجية الوفاق: نرحب برفض الأمم المتحدة تجميد أصول شركات الليبية للاستثمار

ليبيا – رحبت وزارة خارجية الوفاق بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة القاضي برفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

خارجية الوفاق إعتبرت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن هذا القرار يعكس التعاون المتين بين مؤسسات الدولة وتنسيقها الكامل مع وزارة الخارجية ودبلوماسيتها والبعثة الليبية بنيويورك التي هيأت لاجتماعات وفود المؤسسة مع المسؤولين في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.

يشار إلى أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قررت خلال اجتماعها الخميس الماضي رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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