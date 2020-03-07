قسم اللغة العربية بجامعة سبها يكرّم المتميزين

أخبار ليبيا24

احتفل قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة سبها بتكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين بالقسم، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأهالي الطلبة المتفوقين، وعدد من المهتمين والبحاث في مجال اللغة العربية.

وقال رئيس قسم اللغة العربية و الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة سبها محمد عبدالسلام الحضيري لـ”أخبار ليبيا24″ إن هذه البادرة جاءت لتشجيع الطلبة وتحفيزهم لتحسين تحصيلهم العلمي.

وأوضح الحضيري أن الحفل انتظم بمجهودات ذاتية من تبرعات أعضاء هيئة التدريس والموظفين في القسم، والإدارة العامة للجامعة.

وأشار رئيس القسم إلى أن الإدارة كرّمت اثنى عشر طالبًا و طالبة من جميع الفصول الدراسية و كذالك تم تكريم ثلاثة طالبات من قسم اللغة العربية من الذين تحصلوا على التراتيب العشر الأولى في جائزة التميز جامعة سبها العلمية.

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