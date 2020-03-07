ارتفاع المخزون المائى بخزان القرضابية المغذي لسرت

أكد مراقب التشغيل والصيانة بموقع سرت بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعى، على حافظ ، اليوم السبت، أن المخزون المائى بخزان القرضابية النهائى لمياة النهر الصناعى بسرت معقول جدا حيث وصل المنسوب الامداد المائى بالخزان إلى ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب من المياه.

وقال مراقب التشغيل والصيانة بموقع سرت، إن وصول هذا المنسوب المائى بالخزان جاء بعد قيام أفراد دوريات كتيبة حماية النهر الصناعى والفنيين بالجهاز بالمرور على خطوط مسارات النهر الصناعى شرق سرت، وإقفال كافة التعديات والوصلات غير شرعية، موضحا أن مدينة سرت تتغذى حاليا من الخط المباشر سرت أجدابيا من مياة النهر الصناعى، وأن كمية الاستهلاك اليومى من المياه من 50 الى 60 ألف متر مكعب يوميا وهى كافية وأن كمية ضخ المياه عبر الخط الرئيسي من خزان اجدابيا الى خزان سرت يوميا تصل الى 250 ألف متر مكعب يوميا.

وطالب مراقب التشغيل والصيانة بموقع سرت، الجهات ذات العلاقة وبلدية سرت بوضع حد للمخالفيين من المواطنيين أصحاب المزراعيين الواقعة شرق سرت الذين يقومون بالاعتداءات على مسارات منظومة النهر الصناعى عبر الخط الناقل الرئيسي.