تحشيدات كبيرة للطرفين.. الجيش الوطني يحضر لمعركة مقبلة والوفاق ترد بالمثل

قالت مصادر مطلعة أن الطرفين المتصارعين في ليبيا عززا قواتهما المتمركزة في محاور القتال بعناصر إضافية.

ووفقا للمصادر فقد أرسل الجيش الليبي خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية جديدة إلى العاصمة طرابلس وفرض حالة من السريّة على مواقعه وتمركزاته، وبالمثل عزّزت قوات الوفاق الصفوف الأمامية لقواتها بمقاتلين جدد وأسلحة وذخيرة، في ما يبدو أنه حشد لمعركة قادمة وجولة جديدة من القتال، قد تسقط معها الهدنة الهشّة بشكل نهائي.

وبحسب شهود عيان فإن الجيش الوطني يقوم منذ فترة بتحشيدات كبيرة في طل من صبراتة و صرمان و العجيلات وسط توقعات بالقيام بهجوم خاطف على إحدى المدن التي تقع تحت سيطرة الوفاق، حيث تحدثت وكالات أنباء عن هجوم وشيك على مدينة زوارة، فيما يشير آخرون لهجوم على مدينة الزاوية التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة وجماعات خارجة عن القانون.

كما اشار سكان محليون إلى قيام قوات الوفاق بتحشيدات كبيرة في مدينة الزاوية، وأنها قامت بسحب قوات من محور العزيزية مؤخراً إلى مدينة الزاوية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي بمؤتمر صحفي، إن “الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا في جميع قطاعات العمليات في المنطقة العسكرية الغربية”، لافتا إلى أن تلك المنطقة تشهد “تحشيدا” من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق لـ”القيام بعمل كبير” ضد قوات الجيش.

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