المجلس الأعلى للقبائل الليبية: سنساعد في الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية ولم الشمل وتحقيق المصالحة

ليبيا – أكد المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية على ضرورة بناء جسم يضم كل المكونات القبلية في ليبيا ويجمع القبائل ببناء تنظيمي يمهد لتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية التي تساعد في الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية ولم الشمل وتحقيق المصالحة وتعتبره هو المكون الشرعي الوحيد لكل القبائل الليبية.

المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية أوضح في بيان صادر عنه وتلقت صحيفة المرصد نسخة منه أن هذا القرار جاء إستكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه اجتماع مشائخ وأعيان القبائل الليبية في مدينة ترهونة وما لاقاه من تجاوب كبير بين أبناء الشعب ومحافظة على هذا النجاح من النكوص والانحراف.

وأشار المجلس إلى عقد إجتماع يوم الخميس الماضي في منطقة هراوة لبناء المجلس حيث اجتمع الأعضاء واختاروا رئاسة المجلس واتفقوا على عدد من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية المتعلقة بطبيعة عمل المجلس كما تلي القسم الوطني لجميع أعضاء المجلس الحاضرين.

وكشف أن المجتمعون شددوا على ضرورة التمسك بكل القرارات التي صدرت عن القبائل الليبية المجتمعة في مدينة ترهونة والعمل على الشروع في إتخاذ خطوات تنفيذية حيال تلك القرارات التي تناولت الحالة الليبية المتأزمة والوضع الليبي الراهن الذي يواجه حملة قوية من أطماع استعمارية جديدة وتدفق إرهابي للجماعات المتطرفة تقوده دول بعينها.

كما أعرب المجلس عن تمنياته بالمشاركة الإيجابية لحل المشكل الليبي الذي وصل إلى هذه المرحلة الصعبة بسبب التجاهل الدولي لصوت الواقع الحقيقي في المشهد الليبي وهو صوت القبائل الليبية المؤثر فعلياً على أرض الواقع .

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