روسيا تصدم حكومة الوفاق.. وترفض استقبال السراج

يكتسي الملف الليبي قيمةً سياسية بالنسبة للكرملين، حيث تسعى موسكو إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك، لكن إصرار حكومة الوفاق على دعم تركيا جعل موسكو تعيد النظر في حساباتها، حيث رفضت حسب مصادر مسؤولة استقبال فايز السراج رغم محاولته المتكررة زيارة موسكو.

وأكد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا أن حكومته حاولت التواصل مع روسيا، لتطوير العلاقات بين الجانبين، من خلال زيارة فايز السراج إلى موسكو، بينما الجانب الروسي دائماً في حالة من التعذر.

وكشف باشاغا أنه كان هناك إلحاح من جانب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، على ضرورة التعامل مع روسيا، نظرا لدورها الإقليمي والدولي، لكن الجانب الروسي لم يستجب لذلك.

وأضاف: تواصلنا بالفعل مع الجانب الروسي وأتت الموافقة على أن يؤدي وفد من حكومتنا بقيادة السراج زيارة إلى موسكو، لكن قبل يومين من موعد الزيارة اعتذرت الحكومة الروسية عن استقباله بحجة أن الوزير خارج البلاد.

وتابع الوزير قائلا: إن روسيا تفضل التعاون مع (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر بخلاف حكومة الوفاق.

المصدر: صحيفة البيان الاماراتية