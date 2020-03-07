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روسيا تصدم حكومة الوفاق.. وترفض استقبال السراج

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يكتسي الملف الليبي قيمةً سياسية بالنسبة للكرملين، حيث تسعى موسكو إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك، لكن إصرار حكومة الوفاق على دعم تركيا جعل موسكو تعيد النظر في حساباتها، حيث رفضت حسب مصادر مسؤولة استقبال فايز السراج رغم محاولته المتكررة زيارة موسكو.

وأكد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا أن حكومته حاولت التواصل مع روسيا، لتطوير العلاقات بين الجانبين، من خلال زيارة فايز السراج إلى موسكو، بينما الجانب الروسي دائماً في حالة من التعذر.

وكشف باشاغا أنه كان هناك إلحاح من جانب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، على ضرورة التعامل مع روسيا، نظرا لدورها الإقليمي والدولي، لكن الجانب الروسي لم يستجب لذلك.

وأضاف: تواصلنا بالفعل مع الجانب الروسي وأتت الموافقة على أن يؤدي وفد من حكومتنا بقيادة السراج زيارة إلى موسكو، لكن قبل يومين من موعد الزيارة اعتذرت الحكومة الروسية عن استقباله بحجة أن الوزير خارج البلاد.

وتابع الوزير قائلا: إن روسيا تفضل التعاون مع (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر بخلاف حكومة الوفاق.

المصدر: صحيفة البيان الاماراتية

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • يعني خلونا واقعيين ومن غير زعل ، بالله حكومة الوفاق شن في يدها !! ما تغير شي!! والله كل من تعامل مع حكومة الوفاق تعامل معها في سبيل الحصول على المال وليس الحصول على تغيير جذري في ليبيا ، حكومة فلوس بس!

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  • زبي ميبيش يستقبل روسيا روسيا خرى الى مزبلة التاريخ أني مع أمريكا روسيا سبب دمار الوطن العربي روسيا ارفعي خشمك سوف يقطع وحفترك سوف يقتل اليوم ههههخخخ

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  • السراج واحد من عبيد السلطان اصبح كالكلب الاجرب ينفر منه الجميع والكل يسب فيه حتى اتباعه بينما المنتصر بالله المشير خليفة حفتر هو من يحترمه الجميع ومدعوم من الشعي كله عدا قلة من حثالة المجتمع من الخوان لا وزن لهم ومعه القبائل الليبية وجيش وطنى قوى يسيطر على تسعون فى المائة من الارض ويزيد ولا يمكن لا للروس ولا الامريكان ان يتعاملوا مع الخوان لانهم اصل الارهاب والان وبعد اغلاق ابار النفط وشح مواردهم المالية الكل سينفر منهم حتى اردوغان قريبا سيعبيهم فى شكاير ويسلمهم للمشير فى محاولة للتقرب اليه فراس اردوغان تحت قدمه الان

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  • هذا الاخوانى الحقير سقط سهوا من امه الساقطة فى خيام النكاح وراى تهافت الخوان عليها مثل الحيوانات لهذا يتصور ان كل النساوين مثل امه الميبونة وهذا الميبون يتصور ان الخوان يمكنهم حماية الخوان وان ترامب اصبح فضيلة المرشد رغم انه ينتمى للمسيحية الصهونية

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