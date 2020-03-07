الأطيوش يعتذر عن منصبه بمجلس القبائل الليبية

أعلن شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش، اعتذاره عن تقلد منصب وكيل المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية.

وقال الأطيوش، في رسالة وجهها لرئيس وأعضاء المجلس، “في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية دور القبائل الليبية في تماسك النسيج الاجتماعي.. ودعمها اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية من خلال تقديمها الأبناء والاستمرار في الحرب المقدسة لأمتنا ضد الإرهاب بكافة أصنافه، ولطالما كانت القبيلة صمام أمان في ظل غياب القانون وتحكم المليشيات بمقاليد الدولة خلال الأعوام الماضية، وذلك بحكمة مشائخها وأعرافها الأصيلة والتي جعلت منها جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، عليه أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير على ثقتكم بتسمية شخصنا وكيلاً للمجلـس، ولكن ولظروف خاصة أعتذر عن هذا التكليف متمنياً لكم التوفيق والسداد في أداء واجبكم. وسنظل داعمين لكل الجهود الرامية للمصالحة الوطنية وجمع شمل الليبيين وبناء دولتهم التي ينشدون”، بحسب تعبيره.