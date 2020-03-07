مكافحة الأمراض: لا إصابات بكورونا في ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المركز أنه مستمر في اتخاذ إجراءات لمنع تسلل الفيروس القاتل إلى التراب الليبي، والتي شملت تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكل المنافذ، وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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