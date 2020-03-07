إعادة افتتاح مطار سبها – بوابة أفريقيا الإخبارية

أصدر وزير المواصلات بالحكومة الليبية المؤقتة محمد عبد القادر، قرارا بفتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بالخصوص.

وأوضحت مصلحة المطارات في بيان لها أنه بعد الزيارة التي قام بها مؤخراً فريق عمل متخصص لمطار سبها الدولي لتحديد الاحتياجات والمستلزمات والأعمال الضرورية واللازمة لتشغيله وتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة والتي قامت المصلحة بتوفيرها وتنفيذها خلال الفترة القريبة الماضية، أصدر وزير المواصلات تعليماته للجهات المعنية بما فيها مصلحة المطارات بفتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بالخصوص وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على ذلك.

ودعت مصلحة المطارات كافة الشركات الناقلة والراغبة في تقديم خدماتها من وإلى المطار مراجعة إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة وذلك لتقديم واعتماد جدول رحلاتها.