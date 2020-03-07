“إدارة الرصد”: إصابات الأمراض الوبائية ارتفعت إلى 28611

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات الخاصة بالأمراض الوبائية وصل إلى 28611 حالة خلال الفترة ما بين الـ17 حتى الـ23 من فبراير الماضي.

وصنفت الإدارة خلال إصدارها النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة، الأمراض التي رصدتها في الالتهابات التنفسية العليا التي وصل عددها إلى 4671 حالة فيما وصلت حالات الالتهابات التنفسية السفلى إلى 932 و763 حالة اسهالات حادة.

أما عدد حالات اشتباه الحصبة والطفح الجلدي فقد بلغ 5 حالات، فيما بلغ عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالسحايا إلى 8، و12 حالة اشتباه بالسعال الديكي.

وسُجِّلت 14 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان، و161 حالة اشتباه باللشمانيا، وأشارت إدارة الرصد إلى أن ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية تعد حالات اشتباه فقط تعقبها إجراءات التأكد والاستجابة.

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