ضبط تشكيل عصابي قتل سودانيا في عيادة شهداء السلاوي المجمعة ببنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على الجناة في قضية مقتل عامل النظافة السوداني الجنسية في عيادة شهداء السلاوي المجمعة في بنغازي.

وأكد مكتب الإعلام الأمـني بمُديرية الأمن، في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، “أنه تم تحويل الجناة الثلاثة والاستدلال معهم لإتمام الإجراءات القانونية”.

وكان قد عُثر على المجني عليه “حامد أحمد حمزة” يوم الخميس مقتولا في عيادة شهداء السلاوي المجمعة في بنغازي، ليتمكن قسم البحث الجنائي من القبض على الجناة في أقل من 24 ساعة.

وأكد قسم البحث الجنائي أنه سيكشف عن تفاصيل الواقعة عقب استكمال ما تبقى من الاستدلال مع التشكيل العصابي.