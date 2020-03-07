ارتفاع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ صعدت العملات الأميركية والبريطانية والأوروبية الموحدة أمام العملة الليبية.

وزاد سعر الدولار من 4.46 دينار سجلها في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 4.52 دينار اليوم السبت، والجنيه الاسترليني من 5.62 دينار إلى 5.80 دينار.

كذلك، ارتفع اليورو من 4.88 دينار إلى 5.06 دينار، والليرة التركية من 0.73 دينار إلى 0.74 دينار. كما ارتفع الدينار التونسي من 1.57 إلى 1.61 دينار سجلتها في تعاملات الخميس الماضي.

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