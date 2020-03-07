تطورات الوضع بمحاور القتال.. الجيش الوطني يُضيّق الخناق على مُسلحي الوفاق

تجددت الاشتباكات في وقت متأخر من ليلة أمس بمحاور العزيزية، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ218 أن قوات الجيش الوطني قد ضيقت الخناق على مُسلحي الوفاق الذين يتمركزون وسط مدينة العزيزية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن كافة محاور القتال تشهد هدوءاً حذراً منذ صباح اليوم السبت، وتُحافظ قوات الجيش الوطني على كامل تمركزاتها التي تبعد أقل من 2 كيلو متر عن وسط مدينة العزيزية.

وشهدت محاور القتال بضواحي طرابلس الممتدة من منطقة الهيرة جنوباً حتى منطقة الرملة شمالاً، اشتباكات متقطعة منذ نحو 3 أيام.

وتتزامن هذه التطورات العسكرية على الأرض مع انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، وترقّب مصير مباحثات المسار العسكري بعد أن تقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بطلب للأمم المتحدة لإعفائه من مهامه.

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