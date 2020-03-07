توجيهات بإعادة تشغيل مطار سبها الدولي

أصدر وزير المواصلات محمد عبد القادر تعليماته للجهات المعنية بما فيها مصلحة المطارات بفتح مطار سبها الدولي أمام حركة الملاحة الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بالخصوص.

وكانت الحكومة الليبية قد وافقت في اجتماعها الأخير على فتح المطار داعية الشركات الناقلة والراغبة في تقديم خدماتها من وإلى المطار لمراجعة إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة وذلك لتقديم واعتماد جدول رحلاتها.

يشار إلى أن فريق عمل متخصص قد قام بزيارة مطار سبها مؤخراً لتحديد الاحتياجات والمستلزمات والأعمال الضرورية واللازمة لتشغيله وتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة والتي قامت المصلحة بتوفيرها وتنفيذها منذ فترة قريبة.

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