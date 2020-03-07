غدا..تقلبات جوية وأمطار وانخفاض للحرارة في هذه المناطق!!

طرابلس-العنوان

تشهد مناطق الشمال الشرقي – الوسط والجنوب ارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة على مناطق الوسط والشمال الشرقي مما تسبب في إثارة الاتربة والغبار.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية إلى توقعات بحدوث تقلبات جوية غدا على مناطق الشمال يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم ما بين (17 – 22) مْ على مناطق الشمال الغربي – الجبل الأخضر وغدامس وما بين (24 – 34) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ويشهد طقس منطقة الشمال الغربي سماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية.

فيما يشهد طقس منطقة الشمال الشرقي سماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وظهور شبوة مائية اثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية – الخليج – بنغازي وضباب على مناطق الجبل الاخضر، والرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز 50كم/س مما تتسبب في اثارة الاتربة والغبار تتحول يوم الغد على مناطق الخليج والجبل الاخضر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وباقي المناطق يوم الاثنين.

بينما يسيطر طقس الجنوب الغربي سماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على غدامس-الحمادة والجفرة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما يتسبب في اثارة الاتربة والرمال، وتكون شمالية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة ويوم غدا على باقي المناطق.

فيما يشهد طقس الجنوب الشرقي اجواء مشمسة إلى ظهور بعض السحب العالية يوم الغد، ورياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة يوم الاثنين إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال.