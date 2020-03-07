الزائدي: سلامه نجح في إدارة الأزمة الليبية

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه لم يفشل في مهمته وإنما نجح في إدارة الأزمة الليبية.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لم يستقل غسان سلامة لأنه فشل في مهمته، فعلى العكس هو نجح تماما في وضع حالة استمرار محبوكة لإدارتها بالرغم من أنه في ٢٠١٨ كانت كل المؤشرات تشير إلى قرب حلها” وأضاف “سلامة عمل وأنجز وفق الخطة المرسومة له ولا علاقة لذلك بمصالح وتطلعات الليبيين”.

وختم الزائدي بالقول لا لمحاولات إدارة الأزمة الليبية.