“مكافحة الأمراض” الجهة الوحيدة المُخوّلة بالإعلان عن إصابات كورونا

جدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوي، تأكيده أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا.

ويأتي تصريح الجازوي رداً على الأخبار التي يتم تداولها بين حين وآخر، حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ولقطع الطريق على الشائعات التي يتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل.

يُشار إلى أن المركز الوطني يُتابع الوضع الوبائي في ليبيا، بصورة مُستمرة ويُواظب على إطلاع المواطنين على المستجدات عبر نشراته اليومية وحصاد المنافذ الليبية، الذي يُنشر بشكل مستمر.

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