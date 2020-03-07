السلمي يشيد بقرار مجلس وزراء الجامعة العربية الرافض للتدخل التركي

أشاد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بقرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، معتبرا أنه قرار يلبي مطالب الشعب العربي، ويعبر عن موقف عربي جماعي موحد ضد التدخلات التركية.

وأكد السلمي في بيان له دعم وتأييد البرلمان العربي لقرار مجلس جامعة الدول العربية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية، مشيرا إلى أنه سيبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، لدعم الموقف العربي في هذا الصدد.

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