اللجنة الوطنية للمحافظة على المياه تعتزم الاِحتِفاء بفعاليات اليوم العالمي للمياه   

بنغازي-العنوان

قال رئيس اللجنة الوطنية للمحافظة على المياه بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي أن اللجنة تعتزم الاِحتِفاء بفعاليات اليوم العالمي للمياه، والذي يوافق الـ 22 من شهر مارس الجاري.

وأوضح الساعدي أن اللجنة الوطنية للمحافظة على المياه والمنبثقة بالقرار رقم 245 لسنة 2017م من اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعتزم الاِحتِفاء بفعاليات اليوم العالمي للمياه، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بالبرازيل عام 1993، وذلك لأهمية الماء وضرورة المحافظة عليه وتوفيره إلى الجميع.

وأشار الساعدي إلى أن الاِحتِفاء باليوم العالمي للمياه تم إدراجه ضمن البنود الـ 17 لجدول التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الحكومة الليبية، وذلك لجوب المشاركة في توعية وإرشاد المجتمع الليبي بأهمية المحافظة على استمرار تدفق سريان المياه وخاصة أن مشروع النهر الصناعي يعتبر المصدر الوحيد في ليبيا.

ودعا الساعدي كافة المواطنين إلى المساهمة في حماية وتأمين مشروع النهر الصناعي من أجل الحفاظ على مصدر الحياة.