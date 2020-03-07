وزارة الصحة تكشف حقيقة وجود إصابة بفيروس كورونا بمستشفى المرج

نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم السبت، وجود أية إصابات بفيروس “كورونا” في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي في بيان إن الوزارة تنفي ما تردد من أنباء تحدثت عن تسجيل حالة مصابه بفيروس كورونا الجديد بمستشفي المرج ومركز بنغازي الطبي.

وأكدت الوزارة أنه فور ظهور الشائعات تمت المتابعة من قبل وزارة الصحة للتأكد من ذلك مشيرة إلى أن ليبيا خالية تماما من أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتفعيل أجهزة الكشف بالكاميرات الحرارية بالمنافذ الدولية للمسافرين وتجهيز إمكان العزل والحجز الصحي وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية وإعداد الدليل الطبي التوعوي للعاملين في المجال ورفع درجة التأهب للاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل مع الجهتان المختصتان بالإعلان عن أي حالة اشتباه عبر المواقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب منظمة الصحة العالمية والتي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.