القبائل الليبية : سنشكل جسما يساعد على حل الأزمة الليبية

أكد المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية على ضرورة بناء جسم يضم كل المكونات القبلية في ليبيا، يمهد لتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية ودفع الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية ولم الشمل وتحقيق المصالحة، واعتباره المكون الشرعي الوحيد لكل القبائل الليبية.

المجلس أوضح في بيان له أن القرار جاء استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه اجتماع مشائخ وأعيان القبائل الليبية في ترهونة، وما لقيه من تجاوب كبير بين أبناء الشعب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن اجتماع القبائل الليبية، واتخاذ خطوات تنفيذية بشأن تلك القرارات التي تناولت الأزمة والوضع الليبي الراهن، الذي يواجه أطماعا استعمارية جديدة وتدفقا إرهابيا للجماعات المتطرفة تقوده دول بعينها.

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