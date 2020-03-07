الحويج يجري زيارة لمقر حزب الاستقلال المغربي بالرباط

ليبيا – قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أمس الجمعة بزيارة لمقر حزب الاستقلال بالعاصمة المغربية الرباط.

الحويج كان في استقباله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية نزار بركة الأمين العام للحزب ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق ورحال مكاوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب مسؤول العلاقات الخارجية وعثمان الطرمونية الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية.

وأكد على أن زيارته للمملكة المغربية تأتي في إطار التعاون والمصير المشترك لدول المغرب العربي واهمية الدور المغربي في حل الأزمة الليبية، مستعرضاً اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا ورؤية الحكومة الليبية لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس.

وشدد على الدور الريادي الذي تقوم به السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس النواب باعتباره القائد الأعلى من أجل مكافحة الإرهاب وطرد المرتزقة الذين جلبتهم الحكومة التركية ونزع السلاح من المجموعات المسلحة في سبيل الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة يعبر فيها الليبيين عن إرادتهم دون خوف او تهديد.

كما وجه الدعوة إلى تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإقامة الزيارات المتبادلة بين شباب البلدين واستحداث جمعية الصداقة الليبية المغربية، مطالباً كافة رجال الاعمال والمستثمرين المغاربة إلى زيارة المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية والتي أصبحت مؤمنة ومؤهلة للاستثمار بفضل جهود القوات المسلحة. ومن جانبه رحب بركة بوزير الخارجية والوفد المرافق له مؤكداً أهمية ليبيا بالنسبة للمغرب باعتبارها إحدى دول اتحاد المغرب العربي الذي يجب العمل على تقويته من خلال تكوين جبهة مغاربية موحدة لمواجهة كافة الازمات المشتركة ومحاربة الإرهاب وقطع الطريق على كافة التدخلات الأجنبية الطامعة في موارد وخيرات دول الاتحاد. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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