مفوضية اللاجئين: تقديم مساعدات لمهاجرين بطرابلس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم مساعدات لعدد 17 مهاجر في المركز المجتمعي التابعة للمفوضية في العاصمة طرابلس.

وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن 17 شخص من طالبي اللجوء بمن فيهم الإثيوبيين والإريتريين والصوماليين تلقوا مساعدات نقدية للمأوى والغذاء ومواد الإغاثة مؤكدة أنهم سيتلقون أيضًا الإحالات الطبية ومواعيد مع موظفي المفوضية لتتبع ملفاتهم.

وأوضحت المفوضية أن الأشخاص الذين تلقوا مساعدات كانوا يقيمون في السابق في مركز التجمع والمغادرة في طرابلس قبل أن تعلن المفوضية أنها ستعلق أنشطتها بداخله في أواخر يناير بسبب أنشطة التدريب العسكري التي تتم بالقرب منه كما وقعت شظايا عدة قذائف بداخله وهددت سلامة الأشخاص المقيمين هناك فضلاً عن الموظفين.