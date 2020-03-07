البرلمان العربي يطالب باتخاذ موقف حازم ضد التدخلات التركية في الدول العربية

ليبيا – أكد البرلمان العربي اليوم السبت دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عدد من الدول العربية.

رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي قال في بيان وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء ملبياً لمطالب الشعب العربي ومعبر عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدي على سيادة عدد من الدول العربية وانتهاك مبادئ حسن الجوار وأعمالها العدائية.

وطالب رئيس البرلمان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد أنه سيبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما شدد مشعل السلمي على أن التدخل التركي يشكل تهديد مباشر للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين ومبادئ حسن الجوار وانتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

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