مصادر: الجيش الوطني يصد هجوما مسلحا للوفاق في محور الهيشة شرق مصراتة

أفادت مصادر إعلامية قيام القوات المسلحة بالجيش الوطني بصد هجوم مسلح لقوات الوفاق في محور الهيشة شرق مدينة مصراتة.

وأكدت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين، مؤكدةً أن قوات الجيش الوطني ألحقت خسائر فادحة بقوات الوفاق.

وكانت مصادر متطابقة تحدثت عن قصف جوي شنه سلاح الجو التابع للجيش الوطني يوم أمس الجمعة مستهدفاً رتلاً مسلحاً لقوات الوفاق قرب منطقة أبوقرين مكون من 15 آلية عسكرية بينهم أعداد كبيرة من المقاتلين السوريين المواليين لأنقرة.

وفجر اليوم إندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، وأشارت مصادر مطلعة إلى تقدم قوات الجيش والسيطرة على عدة مواقع.

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