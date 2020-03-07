انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من غرب زليتن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من المزارع والأحياء السكنية والتجارية والصناعية الواقعة بمنطقة غرب زليتن.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مجهولة قامت فجر اليوم السبت بسرقة 600 متر من اسلاك الكهرباء على خط الإسمنت من 30 الجمعة بدائرة توزيع غرب زليتن ما أدى إلى فقدان التغذية نحو أكثر من (25) محول وانقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المزارع والأحياء السكنية والتجارية والصناعية الواقعة بمنطقة غرب زليتن.

وتكرر الشركة العامة للكهرباء مناشدتها للجهات الأمنية ببلدية زليتن بضرورة وضع حل جذري للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد شبكة التوزيع بالانهيار .