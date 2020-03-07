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الجيش الوطني يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عمليات الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي عن تمكن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة من استهداف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وقالت الشعبة في بيان صادر عنها اليوم، أن منصات الدفاع الجوي استطاعت إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار البيان أن الطائرة المسيرة حاولت إستهداف تمركزات الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة قبل إسقاطها جنوب العاصمة.

وكان خبراء عسكريون قد كشفوا في تقرير استخباري يوناني عن وجود عيوب أصلية في إنتاج طائرات “بيرقدار” التركية وعدم قدرتها على الاستمرار في العمل لفترة أطول.

وسوّقت أنقرة في السنتين الأخيرتين لمجموعة من الصفقات تركز أغلبها مع قطر وليبيا، بالإضافة إلى صفقة أخرى مع أوكرانيا لبيع طائرات دون طيار من طراز بيرقدار (تي بي-1 وتي بي- 2).

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المشهد

المشهد

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