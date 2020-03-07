قنونو: استهداف قوات الجيش بقصر بن غشير

قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن قوات الوفاق دمّرت مخزناً للذخيرة وتجمعات للجيش في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب إن قوات الوفاق دمّرت مخزناً للذخيرة وتجمعات للجيش في قصر بن غشير رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس.

وشدد قنونو على التزام قوات الوفاق بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم وبقوة مع الجيش واستهداف مصادر النيران داعيا المواطنين للابتعاد عن أماكن تواجد الجيش جنوب طرابلس.