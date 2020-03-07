القوات المسلحة تصد هجومًا لقوات الوفاق في محور الوشكة جنوب شرقي مصراتة

أخبار ليبيا24

كشف المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت اليوم السبت أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق في محور الوشكة جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وأضاف المكتب نقلا عن آمر غرف عمليات سرت عميدركن عبدالله نور الدين الهمالي أن قوات الوفاق شنت هجوما فاشلا تم فيه صدها ودحرها.

وأكد المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت أنه تم التقدم على قوات الوفاق وتكبيدها خسائر فادحة في الأفراد والآليات، موضحا أن الوحدات العسكرية عادت إلى نقاط تمركزها حسب الأوامر الصادرة اليها.

وفي ذات السياق.أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت إسقاط طائرة مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس إثر محاولتها استهداف قواته.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في منشور “منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة”.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الطائرة أسقطت أسقطت بالقرب من منطقة الأحياء البرية جنوبي طرابلس.

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