بيان صادر عن الجيش الوطني بشأن تنفيذ العمليات العسكرية

أخبار ليبيا24

أكدت قيادة الجيش الوطني الليبي اليوم السبت أن الجيش يمتلك القدرة على تنفيذ كافة المهام المُوكلة إليه بكلّ كفاءة وحرفية عالية في الأداء، دفاعا عن الوطن وسيادته، وحفاظا على مقدراته ومكتسباته، وردا لأي غزو إرهابي.

وأضافت القيادة عن طريق مكتبها الإعلامي، “أينما كان الغزاة كنّا وسنجعل من أرضنا مقبرة لهم أجمعين”.

ويخوض الجيش الوطني الليبي من الرابع من أبريل 2019 معركة لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة، التي تتلقى دعما متواصلًا من تركيا.

واليوم أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس إثر محاولتها استهداف قواته.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في منشور “منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة”. وأشارت مصادر أخرى إلى أن الطائرة أسقطت أسقطت بالقرب من منطقة الأحياء البرية جنوبي طرابلس.

وسبق للدفاعات الأرضية للجيش الوطني إسقاط ستة طائرات مسيرة تركية والتي تعتمد عليها قوات الوفاق لشن ضربات على قوات الجيش الوطني.

والطائرات المسيرة أرسلتها تركيا إلى ليبيا في إطار مواصلة دعمها للمجموعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق، والتي تعد أحد أهم الأسلحة الي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني، الذي استطاع تدمير كامل الطائرات الحربية التقليدية لقوات الوفاق.

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