رئيس البرلمان العربي: يجب اتخاذ موقف حازم ضد التدخلات التركية في دول عربية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد البرلمان العربي، دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية من بينها ليبيا.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في بيان اليوم السبت، إن “قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء ملبيا لمطالب الشعب العربي، ومعبرا عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدي على سيادة عدد من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حسن الجوار، وأعمالها العدائية”.

وطالب السلمي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أنه سيبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد السلمي، أن “التدخل التركي يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين ومبادئ حسن الجوار، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجـس الأمـن الدولي”.

وقد أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، رفضها قرارات جامعة الدول العربية التي “تستهدف تركيا”، داعية الجامعة إلى اتخاذ دور إيجابي في إحلال الأمن بالمنطقة، بدلا من “العدائية” تجاه تركيا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الأربعاء الماضي، إن اللاجئين السوريين أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها، مشيرا إلى أن القوى الخارجية لعبت دورا سلبيا في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات، وآن لها أن ترفع أيديها عن الأراضي العربية، وفق قوله.

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